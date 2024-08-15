Beylikdüzü'nde eşiyle tartışıp sinir krizi geçiren kadın intihara kalkıştı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde eşiyle tartışıp sinir krizi geçiren kadın intihara kalkıştı

İstanbul Beylikdüzü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışan S.C. isimli kadın, sinir krizi geçirip cama çıktı. Korkuluklara tutunarak aşağı sarkan kadın uzun uğraşların sonucu ikna edilerek aşağıya indirildi. Yüreklerin ağza geldiği o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi.

15.08.2024 23:21
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Beylikdüzü'nde eşiyle tartışıp sinir krizi geçiren kadın intihara kalkıştı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışan S.C. isimli kadın, sinir krizi geçirip cama çıktı. Korkuluklara tutunarak aşağı sarkan kadın uzun uğraşların sonucu ikna edilerek aşağıya indirildi. Yüreklerin ağza geldiği o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple karı koca arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine sinir krizi geçiren S.C. isimli kadın cama çıkarak bağırmaya başladı. Çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans geldi. Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonucunda genç kadın çıktığı camdan aşağı indirilerek hastaneye kaldırıldı. Genç kadının eşi S.C ise polis tarafından gözaltına alındı. Hayati bir tehlikesi bulunmadığı öğrenilen kadının eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde eşiyle tartışıp sinir krizi geçiren kadın intihara kalkıştı - Son Dakika

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