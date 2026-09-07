Beylikdüzü'nde havalı tüfekle vurulan Karan'ın davası Bakırköy Çocuk Ağır Ceza'ya gönderildi

Beylikdüzü'nde, havalı tüfekle atış yaptığı sırada 5 yaşındaki Karan'ın yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, davada görevsizlik kararı vererek, dosyayı Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Karan'ın annesi, "Çok büyük bir risk varken, Karan o ameliyattan canlı ve sağlam çıktı. Bu bizim için şükür ama ameliyattan dolayı halen ağrıları var. Psikolojik olarak, mental olarak çökük. Evin dışında korkuyor" dedi.

Beylikdüzü'nde, 7 Temmuz'da evlerinin bahçesinde hedef koyarak havalı tüfekle atış yaptığı sırada 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy'un yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki İ.O.T.'nin yargılanmasına başlandı. Büyükçekmece 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde basın mensuplarına ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada tutuklu adli süreçteki çocuk İ.O.T. ile müştekiler hazır bulundu.

Dosyada görevsizlik kararı

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasının yapılabilmesi için davada görevsizlik kararı vererek, dosyayı Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ve İ.O.T.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"Çok büyük bir risk varken, Karan o ameliyattan canlı ve sağlam çıktı"

Duruşma sonrası ailenin avukatı Seyit Veziroğlu adliye önünde açıklamalarda bulundu. Mahkemenin kararına değinen Avukat Veziroğlu, "Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi yönünde bir karar verdi, beklediğimiz bir karardı. Meydana gelen olay, çok büyük bir facia diyebiliriz çünkü bir silah kullanılıyor ve bu kullanılan silah, dürbünlü bir silah. Kullanılan silah neticesinde bir çocuğun hayatı söz konusu. Kalbine 1 milimetre kala duran bir mermiden bahsediyoruz" diye konuştu.

Karan'ın annesi Naz Aydınlısoy da, çok zor süreçlerden geçtiklerini belirterek, "Karan, çok zor süreçlerden geçti, ameliyat oldu. Çok mutlu olduk sağlıklı çıktığı için ve bugün yine stresli ve zorlu bir gündü. Ben bir anne olarak, kendi çocuğum için çok üzgünüm yaşadıkları için. Çocukluğunun en mutlu olması gereken dönemde, oyun oynaması gerektiği noktada bunlarla savaşıyor. Yaşam mücadelesi verdi. Bugün de bunun davasını görüyor. Bir daha hiçbir anne, hiçbir çocuk, hiçbir baba, böyle bir acıyla karşı karşıya gelmez. Yaşadıklarımız çok ağırdı, her noktası ağır. Çok büyük bir risk varken, Karan o ameliyattan canlı ve sağlam çıktı. Bu bizim için şükür ama ameliyattan dolayı halen ağrıları var. Psikolojik olarak, mental olarak çökük. Evin dışında korkuyor" dedi.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy 'mağdur', babası Cenk Aydınlısoy ise 'müşteki' sıfatıyla, İ.O.T. ise 'adli süreçteki çocuk' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İ.O.T.'nin evlerinin bahçesine hedef noktası koyarak atış yaptığı, havalı tüfekten sıkılan mermilerden birinin 5 yaşındaki Karan'a isabet ettiği aktarıldı. İddianamede, Karan'a isabet eden kurşunun basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek seviyede olduğu belirtildi. Olay anında kullanılan havalı tüfeğin, 6136 sayılı kanuna aykırı olduğu anlatıldı.

"Karan'ın orada olduğunu bilseydim, atış yapmazdım"

İ.O.T.'nin savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Sanık ifadesinde, "Tüfek babamın üzerine kayıtlı. Havalı tabancayla ikametimizin bahçesinde iki hedef noktası oluyor, bu hedef noktalarına havalı tabancayla ara ara atış yapıyorum. İkametin bahçesine, garaj kapısına ve düz duvara doğru atış yapıyorum. Garaj kapısına üç tane sunta koydum, kapının alt yarısı ful demir, üst yarısı ise gül desenli demir parmaklık, yani boşluk. Oraya doğru havalı tabancayla atış yaptım. Atış yaptıktan sonra mermi üç adet suntayı deldikten sonra garaj kapısından sekerek ivme alıp, üç dört metrelik yolu aşarak, karşı evin demirliklerinden geçip, bahçedeki ağaçlıkları aşıp, orada bulunan Karan Aydınlısoy'un sırtına isabet etti. Sonrasında Karan'ın tedavi için hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Atışı yaparken Karan'ı görmedim, Karan'ı görmemin imkanı bile yoktu. Mermi isabet ettiğinde Karan havuz kısmındaydı, atış yaparken karşı evin havuz kısmında Karan'ın olduğunu bilmiyordum. Karan'ın orada olduğunu görmem imkansız. Karan'ın orada olduğunu bilseydim, atış yapmazdım, bilerek ve isteyerek Karan'a doğrudan bir atış gerçekleştirmedim. Söz konusu olayda kastım yoktur" dediği kaydedildi.

Sanığın olayda 'olursa olsun' saikiyle hareket ettiği aktarıldı

İddianamede, İ.O.T.'nin gerçekleşen eylemde, havalı tüfekle atış yapması durumunda oradan geçen insanlara ve ikamette yaşayan insanlara mermi isabet edebileceğini, insanların yaralanabileceğini öngördüğü, buna rağmen neticenin gerçekleşmesi hususunda duyarsız davrandığı vurgulandı. İddianamede, sanığın olayda 'olursa olsun' saikiyle hareket ettiği, havalı tüfekle olası kastla hareket ederek atışlar yapması sonucu karşı ikametin bahçesinde bulunan mağdura mermi isabet etmesi sonucu mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, kemik kırılmasına neden olacak ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği aktarıldı.

4 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, adli süreçteki çocuk İ.O.T. hakkında, 'kemik kırığına neden olacak ve yaşamı tehlikeye sokacak şekilde olası kastla silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.