Beylikdüzü'nde Hemşire İlacın Vücuduna Enjekte Edilmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Beylikdüzü'nde özel bir hastanede dedesinin yanında refakatçi olarak kalan ve rahatsızlanan hemşire, iddiaya göre bir ilacın vücuduna enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan hemşirenin doktor arkadaşı, genç hemşirenin ilacı kendisine enjekte ettiğini savundu.

Olay, geçtiğimiz 13 Mayıs Günü'nde Beylikdüzü'nde bulunan Özel Birinci Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, hasta olan dedesinin yanında refakatçi olarak kalan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin, sabah hastane odasında ölü olarak bulundu. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri ve savcı geldi. Yapılan incelemelerin ardından Bilgin'in koluna anestezi öncesi yapılan bir ilacın enjekte edildiği ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan sorgulamalarda doktor Fatih A.'nın ifadesine başvuruldu. Fatih A. arkadaşı olan Bilgin'in ilacı uyumak için kendi koluna gece enjekte ettiğini söyledi.

İlaç şişesi ortada görülmedi

İddiaya göre ilaç şişesinin ortada olmaması üzerine şüphelenen savcılık daha sonra şişeyi doktor Fatih A.'nın üzerinde buldu. İfadesinin ardından serbest bırakılan doktora yapılan itirazın ardından adli kontrol şartıyla salıverildi. Genç hemşirenin cenazesi otopsi incelemesinin ardından Avcılar'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin telefonla ulaştığı aile ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtti. - İSTANBUL