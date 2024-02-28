Beylikdüzü'nde İnşaatta Çalışan İşçi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde İnşaatta Çalışan İşçi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü Gürpınar'da bir inşaatta çalışan işçi, 2. kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrasında sağlık ekipleri ve polis olay yerine gelerek inceleme başlattı.

28.02.2024 17:14  Güncelleme: 17:18
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Beylikdüzü'nde inşaatta çalışan işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beylikdüzü Gürpınar'da bir inşaatta çalışan işçi 2'nci kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay öğleden sonra Beylikdüzü Gürpınar'da bir şantiyede meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi Mailcan Kamber isimli işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olaya şahit olan iş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamber'in hayatını kaybettiğini belirledi. İnşaata gelen polis ekipleri incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beylikdüzü\'nde İnşaatta Çalışan İşçi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde İnşaatta Çalışan İşçi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde İnşaatta Çalışan İşçi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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