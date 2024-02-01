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Beylikdüzü'nde Lüks Siteye Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Lüks Siteye Silahlı Saldırı

Beylikdüzü\'nde Lüks Siteye Silahlı Saldırı

Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz 3 şüpheli, cadde üzerindeki lüks siteye doğru tabanca ile defalarca ateş etti. Kurşunlar bir işyerine isabet ederken şahıslar o anları cep telefonu ile videoya çekti. Şüpheliler olay yerinden kaçıp kayıplara karışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

01.02.2024 09:25  Güncelleme: 09:30
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Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz 3 şüpheli, cadde üzerindeki lüks siteye doğru tabanca ile defalarca ateş etti. Kurşunlar bir işyerine isabet ederken şahıslar o anları ise cep telefonu ile videoya çekti. Şüpheliler olay yerinden kaçıp kayıplara karışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ocak Salı gece saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Alemdağ caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kapüşonlu 3 şahıs yürüyerek sitenin önüne doğru geldi. Şüphelilerden biri telefonu ile video çekmeye başlarken diğeri elindeki tabanca ile karşısındaki binaya ateş etmeye başladı. Kurşunlar binanın alt kısmında bulunan bir işyerine isabet ederken şüpheliler koşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken sitenin önü güvenlik şeridi ile bir süre kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri siteye gelerek binada çalışma yaptı. Polis ekipleri tarafından şüpheli şahısların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken yaşanan silahlı saldırı anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Lüks Siteye Silahlı Saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Lüks Siteye Silahlı Saldırı - Son Dakika
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