Beylikdüzü'nde markette çaldığı ürünleri çantaya ve göğsüne saklayan hırsız kamerada
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir hırsız, farklı günlerde gittiği iki ayrı marketten çaldığı ürünleri çantaya doldurarak, diğerinde ise göğsüne saklayarak kaçtı. Şüpheli ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde iki ayrı markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, farklı günlerde iki ayrı markete giden şüpheli, reyonlardaki ürünleri gözüne kestirdi. İlk girdiği marketteki ürünleri çantasına doldurarak çalan hırsız, diğer markette ise göğsüne saklayarak olay yerinden uzaklaştı. Bir kadın market çalışanı, hırsızdan şüphelendi ve çantasına bakmak istedi. Hırsız çantanın boş olan gözünü gösterdi. Market çalışanı şüphe üzerine güvenlik kameralarını incelediğinde, hırsızlık anlarının anbean kaydedildiğini gördü. Market çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Hırsız kameralara yakalandı
İki markette de meydana gelen hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin, ilk girdiği markette ürünleri çantasına doldurduğu, diğerinde ise göğsüne sakladığı görülüyor. Öte yandan market çalışanın şüphelenerek durdurduğu şüphelinin çantasının boş gözünü gösterdiği anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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