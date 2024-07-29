Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın: Mahsur kalan kaplumbağayı kurtarıp beslediler...O anlar kamerada - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın: Mahsur kalan kaplumbağayı kurtarıp beslediler...O anlar kamerada

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Beylikdüzü'nde çıkan yangın sonucunda otluk alanda mahsur kalan bir kaplumbağa, vatandaşlar tarafından kurtarılarak beslendikten sonra doğaya bırakıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

29.07.2024 18:10
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Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın: Mahsur kalan kaplumbağayı kurtarıp beslediler...O anlar kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın hem karadan hem de havadan gerçekleştirilen çalışmalarla söndürüldü. Yangın sırasında otluk alanda mahsur kalan bir kaplumbağa, vatandaşlar tarafından kurtarılarak beslendikten sonra doğaya bırakıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Pekmez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye zorlu arazi koşulları nedeniyle müdahale etmekte zorlanırken, havadan helikopter desteği ile yangın kontrol altına alındı. Otluk alanda çıkan yangında bir kaplumbağanın mahsur kaldığını gören vatandaşlar, kaplumbağayı bölgeden uzaklaştırıp besledi. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, kaplumbağayı besledikten sonra doğaya saldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın: Mahsur kalan kaplumbağayı kurtarıp beslediler...O anlar kamerada - Son Dakika

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