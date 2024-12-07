Beylikdüzü'nde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

Beylikdüzü'nde bir binanın bodrum katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti.

07.12.2024 10:16
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Beylikdüzü'nde 14 katlı bir binanın bodrum katından meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. 3 bina sakinin de yaralandığı patlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde 14 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Doğalgazın patlaması sonucunda olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada, 3 kişi yaralanırken, 1 bina sakini de patlama sonrası oluşan enkazın altında kaldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin binada yaptığı çalışmalar sonucunda ise enkaz altında kalan 1 kişi ölü olarak çıkarıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Öte yandan, binada doğalgaz nedeniyle gerçekleşen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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