Beylikdüzü'nde polisten kaçan motosikletliler kask kamerasında - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde polisten kaçan motosikletliler kask kamerasında

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Beylikdüzü'nde motosikletli şüphelilerin polisten kaçması kask kamerasına yansıdı. Şüphelilerin üzerinden yasadışı ilaçlar ve bir adet havalı tabanca çıktı. 18 yaşından küçük oldukları belirlenen şüphelilere toplamda 33 bin 472 lira ceza kesildi.

18.04.2024 09:29  Güncelleme: 09:31
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Beylikdüzü'nde polisten kaçan motosikletliler kask kamerasında

Polisten kaçan şahısların üzerinden yasadışı ilaçlar çıktı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde motosikletli şüphelilerin belindeki silahı fark eden polis dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheliler ile polisin kovalaması kask kamerasına yansırken 18 yaşından küçük olduğu belirlenen şüphelilerin üzerinde 1 adet havalı tabanca ve satışı yasaklı olan cinsel güç artırıcı ilaçlar bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Ömer Seyfettin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 34 KHH 541 plakalı motosiklet ile seyir halindeki şüphelilerden birinin belindeki silahı fark eden polis memuru dur ihtarında bulundu. Şüpheliler dur ihtarına uymayınca, motosikletli polis memuru şüphelileri kovalamaya başladı. Film sahnelerini aratmayan kovalama anları kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafiği tehlikeye sokan şüphelilerin, polisten kaçabilmek için yer yer ters yönde ilerlemeye çalıştığı anlar yer aldı. Şüpheliler, uzun kovalamanın ardından Dereağzı Mahallesi'nde yakalandı. Yaşlarının 18'den küçük olduğu belirlenen U.C ve R.K.'nın üzerinden bir adet havalı tabanca ve içerisindeki yasaklı maddeden dolayı Türkiye'de satışı yasak olan 'cinsel güç artırıcı' olarak isimlendirilen yasadışı ilaçlar çıktı. Gözaltına alınan U.C ve R.K.'ya toplamda 33 bin 472 lira ceza yazıldı.

Beylikdüzü\'nde polisten kaçan motosikletliler kask kamerasında
Kaynak: İHA

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