Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

21.10.2024 12:47
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Eğlence mekanı çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdiler

Beylikdüzü'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışında yaşanan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bir kişi bıçakla yaralanırken, yaşanan kavga anları ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü, gece saatlerinde Beylikdüzü Marina'da yaşandı. İddiaya göre, eğlence mekanının çıkışında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başlayan iki grup, kısa sürede birbirlerine tekme tokat saldırdı. Dakikalarca süren olayda bir şahıs silahla havaya ateş ederken, bir kişinin de bıçakla yaralandığı öğrenildi. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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