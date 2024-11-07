Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: 2 Tutuklama

Beylikdüzü\'nde Silahlı Kavga: 2 Tutuklama

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı, 1 kişi yaralandı.

07.11.2024 11:03
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir kafede alacak verecek meselesi yüzünden silahla bir kişinin yaralanması üzerine harekete geçen polis olayın faillerini yakaladı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü'nde bir kafede 4 Kasım günü alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıkmıştı. Bir kişi ayağından vurularak yaralanmıştı. Polis ekipleri olay sonrası yaptığı çalışma sonrası birisi yaşı 18'den küçük 3 kişiyi Esenyurt'taki adresinde yakaladı.

Olay sonrası gözaltına alınan D.D. ve G.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşı küçük diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika

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