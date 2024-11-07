Beylikdüzü'nde Silahlı Yaralama Olayı Failleri Yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Silahlı Yaralama Olayı Failleri Yakalandı

Alacak verecek meselesi nedeniyle kafede çıkan kavgada yaralanan kişinin failleri tutuklandı.

07.11.2024 23:13
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Beylikdüzü'nde kafede silahlı yaralama olayının 2 faili yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde bir kafede alacak verecek meselesi yüzünden silahla bir kişinin yaralanması üzerine harekete geçen polis olayın faillerini yakaladı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü'nde bir kafede 4 Kasım günü alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıkmıştı. Bir kişi ayağından vurularak yaralanmıştı. Polis ekipleri olay sonrası yaptığı çalışma sonrası birisi yaşı 18'den küçük 3 kişiyi Esenyurt'taki adresinde yakaladı.

Olay sonrası gözaltına alınan D.D. ve G.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşı küçük diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Silahlı Yaralama Olayı Failleri Yakalandı - Son Dakika

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