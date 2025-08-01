Beylikdüzü'nde Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Takla Attı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Takla Attı

Beylikdüzü\'nde Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Takla Attı
01.08.2025 02:24
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Beylikdüzü'nde yokuş aşağı giden otomobil, hafif ticari araca çarptı; araç takla attı, yaralı yok.

Beylikdüzü'nde yokuş aşağı seyir halindeki otomobil, ara sokaktan çıkan hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak yan yattı.

Olay, saat 00.40 sıralarında İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halinde olan 34 KU 7562 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan 33 AVG 584 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak yan yattı. Yan yatan araç, park halindeki iki araca da çarparak maddi hasar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan yatan aracın sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazada hasar alan iki aracın da çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Takla Attı - Son Dakika

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