Beylikdüzü'nde Trafik Magandasına 182 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Trafik Magandasına 182 Bin Lira Ceza

Beylikdüzü\'nde Trafik Magandasına 182 Bin Lira Ceza
24.07.2026 11:40
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Şerit değişikliği nedeniyle taksiyi yumruklayan sürücüye 182 bin lira ceza ve 60 gün ehliyet men cezası verildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, şerit değişikliği nedeniyle çıkan kavgada taksinin önünü kesip, küfürler savurarak araç yumruklayan şahsa 182 bin 246 lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu.

Olay, Beylikdüzü ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelmişti. Seyir halindeyken sol şeritte duran sürücü, sağ şeride geçmek istemiş, o sırada arkasındaki taksici korna çalarken, tepki gösterilmesine öfkelenen adam küfür etmeye başlamıştı. Taksicinin ilerlemesi üzerine uzun süre takip ederek yolunu kesen trafik magandası, ardından aracından inerek taksiyi yumruklamıştı. Küfür ve tehditler savuran adamın o anları ise araç kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Sürücüye 182 bin 246 lira para cezası

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye çalışmaları kapsamında, araç sürücüsünü tespit etti. F.B. isimli sürücüye Karayolları Trafik Kanununun 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'saygısızca araç kullanmak', 'taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunma' suçlarından toplam 182 bin 246 lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç, 60 gün trafikten men edilirken, şahsın sürücü belgesine de 60 gün süre ile geçici el konuldu. Öte yandan sürücü, adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Trafik, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde Trafik Magandasına 182 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Trafik Magandasına 182 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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