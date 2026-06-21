Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Baskını: 4 Kilo Marihuana Ele Geçirildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Baskını: 4 Kilo Marihuana Ele Geçirildi

Beylikdüzü\'nde Uyuşturucu Baskını: 4 Kilo Marihuana Ele Geçirildi
21.06.2026 11:40
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İstanbul'da yapılan uyuşturucu baskınında 4 kilo marihuana ve sera düzenekleri bulundu.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir adrese düzenlenen uyuşturucu baskınında 4 kilo marihuana ele geçirildi. Ev içerisinde sera düzeneği kurulduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Bakırköy çevresinde bir şahsın torbacılara marihuana olarak tabir edilen uyuşturucu madde sağladığını tespit etti. Yürütülen teknik takip ve saha analizleri neticesinde kimlik bilgileri tespit edilen A.S.(47) isimli şahsın Beylikdüzü'nde ikamet ettiği belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler dün şüphelinin evine baskın düzenledi. Operasyonda şüpheli A.S. ile birlikte M.Y.A. (41) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste inceleme yapan polis, ev içerisinde sera düzeneği kurularak marihuana yetiştirildiğini tespit etti. Evde yapılan aramalarda; 31 adet şeffaf poşet içerisinde 4 kilo 12 gram marihuana geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Beylikdüzü, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Baskını: 4 Kilo Marihuana Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Baskını: 4 Kilo Marihuana Ele Geçirildi - Son Dakika
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