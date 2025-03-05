Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Çetesi Çökertildi

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Beylikdüzü'nde uyuşturucu satışı yapan 4 şüpheli yakalandı, 8.7 kg esrar ve kokain ele geçirildi.

05.03.2025 10:54
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Beylikdüzü'nde uyuşturucu satışı yapan şüpheliler yakalandı

Aracın çeşitli yerlerine zulalanmış halde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde kiraladıkları araç ile uyuşturucu madde taşıyıp satışını yapan 4 şüpheli yakalandı. Aracın çeşitli yerlerine zulalanmış halde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirebilecek suç organizasyonlarının tespit edilerek deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde çalışma yürütüldü. Çalışmalarda; M.İ.G.ve N.A.isimli şüphelilerin bir araç kiralama şirketinden kiraladıkları aracı narkotik madde taşınması ve satışında "ZULA" aracı olarak kullandıkları belirlendi. Plaka bilgileri tespit edilen araç ile M.İ.G. ve N.A. isimli şüpheliler 1 Mart 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İşbirlikçileri de yakalandı

Yapılan aramalarda; paketli ve satışa hazır hale getirilmiş toplam 8 kilo 760 gram esrar, 6 adet satışa hazır halde paketlenmiş 3,60 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 52 bin TL ve 300 dolar para ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda şüpheli şahıslarla O.B.ve B.T.isimli şahısların da işbirlikçi olarak beraber uyuşturucu madde satışı yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler aynı gün içerisinde yakalandı. 4 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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