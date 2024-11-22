Beylikdüzü'nde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yasa dışı bahis siteleri üzerinden finans işlemlerini yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Lüks bir villaya yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve saha analizleri neticesinde Beylikdüzü'nde lüks bir villa içerisinde bahis sitelerinin finans işlemlerini yapıldığını tespit etti. Lüks villanın camlı siyah panjurlarla kapatıldığı ve dış görünüş itibariyle kimsenin olmadığı izlenimi verildi. Yapılan takip sonrasında villaya giriş çıkışların olduğu tespit edildi.

Operasyon yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Kasım 2024 tarihinde lüks villaya operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, lüks villada yapılan aramalarda 72 adet telefon ve sim kart, 8 adet laptop bilgisayar, 5 adet soğuk cüzdan ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL