E-5'te Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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E-5'te Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

07.07.2026 00:01
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Beylikdüzü E-5'teki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı, trafik 1 saat kontrollü sağlandı.

Beylikdüzü E-5 kara yolunda üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 kara yolu Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda arızalanan 34 PRA 694 plakalı hafif ticari aracı gören 34 BVT 902 plakalı aracın sürücüsü, uyarı levhasını fark ederek durdu. Bu sırada arkadan süratli bir şekilde gelen 34 CEM 219 plakalı araç, hızını alamayarak duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın ardından aynı yönde ilerleyen bir polis aracı da öndeki araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik yaklaşık 1 saat kontrollü sağlandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Olaylar, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa E-5'te Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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