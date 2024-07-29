Beyoğlu'nda 5 Katlı Otelden Korkutan Yangın

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Beyoğlu'nda 5 katlı otelde korkutan yangın

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 5 katlı otelin çatı katında elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 14: 30 sıralarında Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Küçük Hendek Caddesi üzerindeki 5 katlı otelin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yangın esnasında otelde bulunan turist müşteriler ve personel tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olayına yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alındı.

"Turistler, herkes çığlık çığlığa kaçıyordu"

Galata esnafından Ömer Keskin, "Ben burada oturuyor kahve içiyordum. Bir baktım dumanlar falan çıkıyor. Sonra bir baktık çatı yanıyor. Çok fenaydı. Turistler, herkes çığlık çığlığa kaçıyordu. Bir tane kadın sinir krizi geçirdi. Mal sahibiymiş, yazık oldu kadına" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrası yangın tamamen söndürülürken, yangın esnasında yaşanan panik sona erdi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası otelin çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.