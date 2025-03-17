Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası

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Beyoğlu'nda bir restoranda bulunan masalardaki müşterilere askeri üniforma ile servis yapan sanık 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Yousuf Jaafer'in "Giymiş olduğum üniformanın üzerinde herhangi bir bayrak ya da yazı yoktu, Türk askeri üniforması olduğunu bilmiyordum" ifadesine de yer verildi.

17.03.2025 09:31
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Beyoğlu'nda 16 Nisan 2024'de sosyal medyada yabancı uyruklu bir şahsın, bir restoranda bulunan masalardaki müşterilere askeri üniforma ile servis yaptığı görüntülerine ilişkin devam eden yargılama geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.

3 SANIĞA 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıklar Abdulkadir Güler, Adnan Kalkmaz ve Yousuf Jaafer'i 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini aşağılamak' ve 'özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma' suçlarından ayrı ayrı toplam 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkındaki 3 suçtan da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sosyal medyadaki videoda bir işletmede askeri üniforma giyen bir şahsın mekanda bulunan masalara askeri üniforma ile servis yapıldığının görüldüğü üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı ve söz konusu işletme mesul müdürünün Abdulkadir Güler, işletme sahibinin Adnan Kalkmaz, video içerisinde askeri üniforma giyerek servis yapan kişinin ise Suriye uyruklu Yousuf Jaafer olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

ASKERİ TEŞKİLATIN SAYGINLIĞINI ZEDELEYİCİ NİTELİKTE

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin yayınlamış oldukları videonun devletin askeri teşkilatının şeref ve saygınlığını zedeleyici niteliğinin bulunduğu, video içeriğinin düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı, toplumun gelişmesine katkıda bulunmadığı gibi devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamaya yönelik olduğu aktarıldı.

Söz konusu videonun kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik hareketler içerdiğinin belirtildiği iddianamede, hareketlerin halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, hareketlerin bulunduğu videonun sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından birçok hesap ile grup tarafından yorumlarla birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, ilaveten tahrik edilenler nazarında endişe oluşturacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

"TÜRK ASKERİ ÜNİFORMASI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Şüpheli Yousuf Jaafer'in ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin "Ben 2017 yılının yaz aylarında yasal yollar vasıtasıyla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptım. Türkiye'ye geldikten sonra ilk olarak İstanbul ili Bakırköy ilçesi sonrasında Beylikdüzü ilçesinde restoranlarda çalışmaya başladım. Daha sonra 2022 yılı yaz aylarında sosyal medya vasıtasıyla video çekmeye ve gelir elde etmeye başladım. Söz konusu restorana gittiğimde burada müşteri olarak bulunan, Dubai'den geldiklerini söyleyen yabancı uyruklu 2 kişi, Eminönü'nden almış oldukları askeri üniformayı bana getirerek video çekme teklifinde bulundular. Ben de askeri üniformalı videonun daha fazla izleneceğini düşünerek bu teklifi kabul ettim. Video içerisinde et servisi yaptığım masada bulunan iki kişi bana askeri üniformayı getirerek video teklifinde bulunan tanımadığım 2 kişidir. Giymiş olduğum üniformanın üzerinde herhangi bir bayrak ya da yazı yoktu, Türk askeri üniforması olduğunu bilmiyordum. Çok pişmanım. Videoyu çekme amacım kesinlikle Türk askeri teşkilatını aşağılamak değildir" dediği öğrenildi.

Şüpheli Jaafer'in askerlik mesleğine özgü elbiseleri başkalarını yanıltacak biçimde giyerek çektiği ve hesabından yayınlamış olduğu videoyu daha sonra sildiğinin de belirtildiği iddianamede, işletme mesul müdürü şüpheli Abdulkadir Güler ve işletme sahibi şüpheli Adnan Kalkmaz'ın, işletme üzerindeki yetkileri ve konumları gözetilerek videonun bilgileri dışında çekilerek yayında kaldığına yönelik savunmalarına itibar edilmeyeceği de belirtildi.

7'ŞER YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Abdulkadir Güler, Adnan Kalkmaz ve Yousuf Jaafer'in 'devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama', 'özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Osman A:
    Direkt deport edin. 33 2 Yanıtla
  • ömer duman:
    ödül gibi ceza asın gitsin 19 3 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    inşaat işçilerinde giyiyor Avcılar'da giyiyor ne olacak şimdi, 3 6 Yanıtla
  • kaan atak:
    Hükmün geri bırakılması yani hapis yok...adamlar kendi akıllarına göre Türk askerini asagilamiş neymiş Türk Bayrağı yokmuş giydiklerinde vay be..... 6 0 Yanıtla
  • Niho Zer:
    Çalışma izni varmı? Yoksa Türkiye cumhuriyeti devletine muz cumhuriyeti denir Ya onu çalıştıran iş yeri ceza almış mı 5 0 Yanıtla
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