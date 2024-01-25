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Beyoğlu'nda balistik yelekli silahlı çete çökertildi: Semtte huzur bırakmamışlardı, yakalandılar - Son Dakika
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Beyoğlu'nda balistik yelekli silahlı çete çökertildi: Semtte huzur bırakmamışlardı, yakalandılar

Okmeydanı'nda birbirlerine ateş açan motosikletli çete semtte adeta huzur bırakmadı. Semti silah sesleriyle yankılatan, evlere ve araçlara zarar veren çeteyi Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yüzlerce saatlik görüntü inceleyerek çökertti. Çetenin plakasız motosiklet ve kask kullanarak kendilerini gizlemeye çalıştıkları ortaya çıkarken, saldırganlardan birinin ateş açtığı anlar ise kameralara yansıdı. Saldırganlar tutuklandı.

Beyoğlu\'nda balistik yelekli silahlı çete çökertildi: Semtte huzur bırakmamışlardı, yakalandılar
25.01.2024 - 00:37,  Güncelleme: 00:40
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Beyoğlu'nda balistik yelekli silahlı çete çökertildi: Semtte huzur bırakmamışlardı, yakalandılar

Okmeydanı'nda birbirlerine ateş açan motosikletli çeteyi polis çökertti

Çetenin plakasız motosiklet ve kask kullanarak kendilerini gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı

İSTANBUL - Okmeydanı'nda birbirlerine ateş açan motosikletli çete semtte adeta huzur bırakmadı. Semti silah sesleriyle yankılatan, evlere ve araçlara zarar veren çeteyi Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yüzlerce saatlik görüntü inceleyerek çökertti. Çetenin plakasız motosiklet ve kask kullanarak kendilerini gizlemeye çalıştıkları ortaya çıkarken, saldırganlardan birinin ateş açtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, önceki hafta Pazartesi günü Beyoğlu Okmeydanı semti Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bir süre önce plakasız motosiklet ve kask kullanan husumetli iki çete birbirlerine silahlı saldırılar düzenledi. Sürekli olarak semtin sokaklarında gece saatlerinde gerçekleşen saldırılarda ölen yada yaralanan olmadı. Ancak birçok ev ve araçta kurşun isabet etmesi nedeniyle maddi hasar oluştu. Saldırganlardan birini ateş açtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Semtte adeta huzur bırakmadılar

Son olayın ardından şikayetlerinde artması üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri düğmeye bastı. Olayların yaşandığı sokaklardaki kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların motosiklet ve kask kullanarak olayları gerçekleştirdiğini tespit etti. Ancak bu sayede yüzlerini gizleyen çete üyelerinin belirlenmesi için yüzlerce saatlik görüntü inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganların kimliklerini tespit etti.

Beyoğlu Asayiş polisi saldırganları yakaladı

Saldırganların 1 adet suç kaydı bulunan Veysi B.(21), 2 adet suç kaydı olan Ozan A.ve 14 adet kaydı bulunan Yiğit Eren C.olduğunun belirlenmesi üzerine evlerine baskın düzenlendi. Baskınlarda Ozan A. ve Veysi B. kıskıvrak yakalandı. Ozan A.'nın evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve balistik yelek ele geçirildi.

Birbirine ateş açan şahıslar tutuklandı

Gözaltına alınan Ozan A. ve Veysi B.'nin emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen Ozan A. ve Veysi B. çıkartıldığı mahkemece "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda balistik yelekli silahlı çete çökertildi: Semtte huzur bırakmamışlardı, yakalandılar - Son Dakika


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