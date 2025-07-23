Beyoğlu'nda Büfede Patlama: Bina Çöktü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Büfede Patlama: Bina Çöktü

23.07.2025 22:47
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İstanbul Beyoğlu'nda bir büfede patlama sonucu bina çöktü. Henüz yaralı veya ölü yok.

İstanbul Beyoğlu'nda bir büfede patlama meydana geldi. Patlama sonucu binada çökme meydana gelirken, olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği, olaya ilişin yaptığı açıklamada henüz ölü veya yaralının olmadığını belirtti.

Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın altındaki büfede patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bina çöktü. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan ve zemin artı 2 kat olan binanın zemin katında bulunan büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Büfede Patlama: Bina Çöktü - Son Dakika

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