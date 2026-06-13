Beyoğlu'nda Çatı Yangını Paniği

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatı katında baca tamiratı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bacasında yapılan tadilat esnasında yangın çıktı. Birden büyüyen alevler tüm bacayı sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle çatıda maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL