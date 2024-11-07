Beyoğlu'nda Genç Mühendis Terastan Düştü

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Beyoğlu'nda 4 katlı binanın terasından düşen genç mühendis hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 4 katlı binanın terasından düşen genç mühendis, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre, Onur Özçelikisimli endüstri mühendisi, 4 katlı binanın terasından düşmüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilmişti. Ağır yaralanan genç adam, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Genç mühendis kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Özçelik, Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.