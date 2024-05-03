Beyoğlu'nda hatalı park itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı: Gecekondu alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyoğlu'nda hatalı park itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı: Gecekondu alevlere teslim oldu

Beyoğlu'ndaki bir gecekonduda çıkan yangında, itfaiye ekipleri hatalı park halindeki araçlardan dolayı müdahale etmekte güçlük çekerken bir vatandaş hortumla yangını söndürmeye çalıştı. Uzun süren müdahale sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

03.05.2024 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda hatalı park itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı: Gecekondu alevlere teslim oldu

Bir vatandaş ise alev alev yanan gecekonduyu hortumla söndürmeye çalıştı

İSTANBUL - Beyoğlu'ndaki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan gecekonduya, itfaiye ekipleri sokakta bulunan hatalı park halindeki araçlardan dolayı müdahale etmekte güçlük çekerken bir vatandaş hortumla yangını söndürmeye çalıştı. Uzun süren müdahale sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Piyalepaşa Candan Sokak'taki tek katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak gecekondunun bulunduğu sokağa, hatalı park halindeki araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. İtfaiye ekiplerini beklerken, vatandaşlardan biri ise hortumla yangını söndürmeye çalıştı. Sokağa ters olarak giren ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında yaralanan olmazken gecekondu ise kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatırken, gecekondunun yandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Beyoğlu, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda hatalı park itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı: Gecekondu alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:41 Akaryakıt sahipleri dikkat Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi
00:09 Trabzon’da üniversite öğrencilerini darbeden minibüs sürücüleri gözaltına alındı Trabzon'da üniversite öğrencilerini darbeden minibüs sürücüleri gözaltına alındı
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
00:13 Elazığ’ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
00:01 Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel’in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
21:15 Adana’da elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın Adana'da elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 01:09:00. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda hatalı park itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı: Gecekondu alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement