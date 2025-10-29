Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

29.10.2025 22:54
İstanbul Beyoğlu'nda kız istemeye gelen bir ailenin patlattığı havai fişeklerden biri bir eve isabet ederek yangın çıkardı. Yangında 4'ü çocuk toplamda 8 kişi dumandan etkilendi.

Beyoğlu'nda kız istemeye gelen bir ailenin sokakta patlattıkları havai fişeklerden birinin eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, mahsur kalarak dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Hava fişeklerin patlatılma anları kameraya yansıdı.

HAVAİ FİŞEKLER EVE İSABET ETTİ

Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, kız istemeye gelen erkek tarafı yanlarındaki havai fişeği patlatarak sokakta yürüdü. Patlatılan havai fişeklerden biri sokakta bir eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında binada bulunan 4'ü çocuk toplamda 8 kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Mahsur kalanlara ilk müdahaleyi komşular yaptı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Mahsur kalarak dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Mahalle sakini Yakup Akbaba, "Kız istemeye geldiler havai fişek fırlattılar. Havai fişeğin birisi binaya geldi. Evin yandığını gördük hemen koştuk. 2 dairede bulunanları kurtardık. Yüzlerimizi bağlayarak üst kata çıktık arkadaşlarla. Sonra itfaiye geldi içeride bulunanları kurtardı" dedi.

Kaynak: İHA

