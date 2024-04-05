Beyoğlu'nda iki katlı binada yangın paniği kamerada: Çatıdan şişeyle su dökerek söndürmeye çalıştı
İSTANBUL Beyoğlu Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak bitişikteki iki binada yangın çıktı. İki binadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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Samsun'da tüfekle havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye düşüren E.K. isimli şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda E.K. suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Pınarönü köyünde meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen kamyonet 3 yaşındaki Belinay Akman'a çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kendilerini avukat olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan çete üyeleri İstanbul'da yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan Velimeşe Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasının bez kurutma bölümünde yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ve TOMA'lar müdahale ediyor. Yangında 6 işçi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Brezilya'da bir oğul, babasının katilini mahkeme salonunda altı kez ateş ederek ağır yaraladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın hakimler ve jüri üyeleri kaçarken ateş açtığı görülüyor. Saldırgan daha sonra polis tarafından tutuklandı. Olayın ardından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve taburcu edildi. Saldırının sebebi, saldırganın babasının öldürülmesiyle ilgili intikam istemesi olarak belirtiliyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekipleri tarafından yapılacak olan rapor sonucunda belirlenecek.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-İstanbul sınırında kozmetik malzeme ve parfüm türü patlayıcı malzemeler taşıyan bir tırın dorse kısmında çıkan yangın, erken müdahale sayesinde ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.
Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Şüphelilerden Ercan E.'nin ifadesine göre, yangın anında alevler çıktı ve yangın tüpü çalışmadı. Dumanlar çok şiddetliydi ve kaos ortamı oluştu. Ercan E. kendini dışarıya atarak kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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