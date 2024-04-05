Beyoğlu'nda iki katlı binada yangın paniği kamerada: Çatıdan şişeyle su dökerek söndürmeye çalıştı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda iki katlı binada yangın paniği kamerada: Çatıdan şişeyle su dökerek söndürmeye çalıştı

İstanbul Beyoğlu Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak'ta bitişikteki iki katlı binada yangın çıktı. Alevler yükselirken, bir kişi çatıdan şişeyle su dökerek yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı.

05.04.2024 16:24  Güncelleme: 16:26
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Beyoğlu'nda iki katlı binada yangın paniği kamerada: Çatıdan şişeyle su dökerek söndürmeye çalıştı

İSTANBUL Beyoğlu Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak bitişikteki iki binada yangın çıktı. İki binadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Beyoğlu, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda iki katlı binada yangın paniği kamerada: Çatıdan şişeyle su dökerek söndürmeye çalıştı - Son Dakika

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