Beyoğlu'nda iki katlı binada yangın paniği kamerada: Çatıdan şişeyle su dökerek söndürmeye çalıştı

Brezilya'da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda cinayet davası sırasında ateş açtı

Brezilya'da bir oğul, babasının katilini mahkeme salonunda altı kez ateş ederek ağır yaraladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın hakimler ve jüri üyeleri kaçarken ateş açtığı görülüyor. Saldırgan daha sonra polis tarafından tutuklandı. Olayın ardından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve taburcu edildi. Saldırının sebebi, saldırganın babasının öldürülmesiyle ilgili intikam istemesi olarak belirtiliyor.