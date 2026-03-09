Beyoğlu\'nda Kadınlar Günü Yürüyüşü

Beyoğlu'nda Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yapılan yürüyüşte göstericiler İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyince 5 kişi gözaltına alındı.

Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'nde bir grup tarafından yürüyüş yapıldı. Polisin yürüyüşe izin vermemesinin ardından grup, ara sokaklardan Cihangir Caddesi'ne geçti. Yürüyüşün ardından yapılan açıklama sonrasında grup içerisinden İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL