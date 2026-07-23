Beyoğlu'nda Lüks Cip Kaza Yaptı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Lüks Cip Kaza Yaptı

Beyoğlu\'nda Lüks Cip Kaza Yaptı
23.07.2026 16:13
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Beyoğlu'nda lüks cip, aydınlatma direğine çarptı; sürücü yaralandı, trafik kontrollü sağlandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, lüks cipin aydınlatma direğine çarpmasıyla araç yan yattı, aküsü ise yerinden fırladı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Beyoğlu ilçesi Halıcıoğlu yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Jeep marka 54 FB 814 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yol üzerinde bulunan refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından lüks cip yan yattı. Sürücü yaralanırken, aküsü yerinden fırlayan ve parçaları etrafa saçılan araçta büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın çarptığı aydınlatma direğinden kopan parçalar yola saçılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araç olay yerine gelen çekici tarafından yoldan kaldırılırken, trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, İstanbul, Beyoğlu, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda Lüks Cip Kaza Yaptı - Son Dakika

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