Beyoğlu'nda Otomobil Çarptı: Genç Vatandaşın Bacağı Koptu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Otomobil Çarptı: Genç Vatandaşın Bacağı Koptu

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir genç, otomobilin çarpması sonucu bacağını kaybetti. Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek ambulans çağırdı ve genç hastaneye kaldırıldı. Kazayı görenler ise olayın etkisiyle büyük bir üzüntü yaşadı.

01.06.2024 09:47
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Beyoğlu'nda yolun karşısına geçen bir vatandaşa otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 aracın arasına sıkışan gencin bacağı koptu.

Kaza, Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir gence 06 DZY 745 plakalı araç çarptı. Korkunç kazada aracın çarptığı gencin bacağı koptu. Araç sürücüsü ise hafif yaralandı.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, o esnada yoldan geçen dolu ambulansı durdurdu. Ambulans içerisinde başka bir hasta olmasına rağmen sağlık görevlileri, ağır yaralı genci alarak Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü.

"Çocuğun dizinden aşağısı tamamen paramparçaydı"

Kaza sonucu bacağı kopan genç vatandaşa ilk müdahaleyi yaptığını belirten Erdinç Elalmış, "Burada boydan boya otobüsler vardı. Çocukta buradaki otobüslerin arasından çıkınca yolu göremedi. Aşağıdan gelen de hızlı geliyordu. Önde de otobüs olduğu için otobüs ile arkadan gelen arabanın arasında sıkıştı çocuk. Bir ses gelince bende hemen koşup baktım, çocuğun dizinden aşağısı tamamen paramparçaydı. 1 ayağı paramparça oldu. Ondan sonra buradaki otobüsler kaza olunca arabalarını alıp gittiler. Buradan gelen bir ambulansın içinde hasta vardı. Ben önüne geçip durdurdum ve 'Adamın ayağı koptu lütfen yardımcı olun' dedim. Bakıp almak zorundayız dediler ve Allah razı olsun hemen onu da aldılar. Bizde yardımcı olduk ve alıp gittiler. Bu arabaların böyle burada olması yazık günah 25 yaşındaki çocuğun ayağı koptu. Psikolojim bozuldu. Bakıp gören herkes perişan oldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Otomobil Çarptı: Genç Vatandaşın Bacağı Koptu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Otomobil Çarptı: Genç Vatandaşın Bacağı Koptu - Son Dakika
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