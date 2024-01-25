 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beyoğlu'nda satırlı 'kız arkadaşıma yan baktın' kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda satırlı 'kız arkadaşıma yan baktın' kavgası kamerada

Beyoğlu'nda alkollü kişiler arasında çıkan kavga, bir kişinin yanlışlıkla arkadaşı tarafından kafasına sopayla vurulmasıyla sonuçlandı. Olay, Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi ve cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Beyoğlu\'nda satırlı \'kız arkadaşıma yan baktın\' kavgası kamerada
25.01.2024 - 00:37,  Güncelleme: 00:40
Abone Ol

Beyoğlu'nda satırlı "kız arkadaşıma yan baktın" kavgası kamerada

-Yanlışlıkla arkadaşının başına sopayla vurup bayılttı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda kız arkadaşına bakıldığını iddia eden alkollü kişiler arasında satır ve sopalı kavga çıktı. Yanlışlıkla arkadaşı tarafından kafasına sopayla vurulan bir kişi ise yaralandı. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün sabah 05.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sebebi ise iddiaya göre şahıslardan birinin, diğerinin yanındaki kız arkadaşına bakması olduğu iddia edilirken, taraflar arasında sinirler gerildi. Birbirlerine ettikleri küfür ve hakaretler sonrasında iki grup satır ve sopalarla birbirine girdi.

Satırla saldırıp sopayla başına vurup bayılttılar

O esnada kazara arkadaşı tarafından kafasına sopayla vurulan bir kişi uzun süre yerde hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asmalı Mescit, Beyoğlu, kavga, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda satırlı 'kız arkadaşıma yan baktın' kavgası kamerada - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 03:42:16. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda satırlı 'kız arkadaşıma yan baktın' kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement