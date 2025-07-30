Beyoğlu\'nda Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı

Beyoğlu'nda, bir iş yerini kurşun yağmuruna tutan şahıs ile ona yardım ettiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir hamamda silahla yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Temmuz günü Beyoğlu ilçesi Çukurcuma Mahallesi'nde sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şapkalı bir şahıs, bir iş yerini henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağmuruna tuttu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında, çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ekipler olay yerinde 3 adet boş kovan ele geçirildi. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yanı sıra olaya 3 kişinin daha olaya karıştığı belirlendi.

3 şüpheli bir hamamda silahla yakalandı

Çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen şüpheliler M.A. (15), M.B.A.(20), K.K.((19) ve R.D.(32), bir hamamda suçu işledikleri tespit edilen silahla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'işyeri kurşunlama' suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL