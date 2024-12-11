Beyoğlu'nda Suriyeli esnaf lokma dağıttı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Suriyeli esnaf lokma dağıttı

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Suriye'de muhalif güçlerin Şam'a girişini kutlamak için, Kasımpaşa'da bir Suriyeli esnaf vatandaşlara ücretsiz lokma dağıttı. Esnafın aracıyla geldiği meydanda vatandaşların sevincine ortak oldu. LED tabelasında 'Esat düştü, bu sevinci paylaşmak için lokum ikram ediyorum' yazdığı görüldü. Bu hareketiyle Türkiye'deki Suriyelilerin kutlamalarına katıldı.

11.12.2024 10:44
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Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a kadar ilerlemesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş ve Besar Eşad, Rusya'ya kaçmıştı.

Kasımpaşa'da Suriyeli bir esnaf, muhaliflerin Şam'a girmesini kutlamak için ücretsiz lokma dağıttı. Suriye'de muhalif güçlerin Şam'a girdiklerini açıklamasının ardından Türkiye'de Suriyeliler kutlama yapmıştı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da Suriyeli bir esnaf ise aracıyla geldiği meydanda vatandaşlara ücretsiz lokma dağıtarak sevincini paylaştı. Esnafın LED tabelasında ise "Esat düştü, bu sevinci paylaşmak için lokma ikram ediyorum" yazdığı görüldü.

Beyoğlu\'nda Suriyeli esnaf lokma dağıttı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Suriyeli esnaf lokma dağıttı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • YoH null:
    tamam yavaş yavaş suriye düzeliyor malum artık ekonomik olarak 8 yıldan fazla süre zorluk çektik yavaş yavaş kendi vatanlarına artık güvenli bir şekilde varmaları için hızlanmalı 8 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    vergi verme sağlık sigortası ödeme sonra lokma dağıt ne güzel dünya ulan :)) 7 2 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Dağıt tabi yaaa vergi yok sağlık gideri eğitim gideri yok maaş var hatta zil takıp oyna 3 0 Yanıtla
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