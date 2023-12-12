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Beyoğlu'nda yangında hayatını kaybeden kişinin cesedi Adli Tıp Kurumunda - Son Dakika
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Beyoğlu'nda yangında hayatını kaybeden kişinin cesedi Adli Tıp Kurumunda

Beyoğlu'nda çıkan yangında hayatını kaybeden Ali Aktepe'nin cesedinin Adli Tıp Kurumunda olduğu öğrenildi. Olay yerindeki çalışmalar tamamlandı.

Beyoğlu\'nda yangında hayatını kaybeden kişinin cesedi Adli Tıp Kurumunda
12.12.2023 - 14:54,
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Beyoğlu'nda bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında olay yerindeki çalışmalar tamamlandı. Yangında hayatını kaybeden Ali Aktepe'nin cesedinin Adli Tıp Kurumunda olduğu öğrenildi.

Dün akşam saat 18.10 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak'taki ahşap binada çıkan yangında 85 yaşındaki Ali Aktepe hayatını kaybetmişti. Yangının söndürülmesinin ardından yaşlı adamın cansız bedenine ulaşılmış ancak mahalle halkı tarafından cesedin bir kısmının bulunamadığı iddia edilmişti. Bugün açıklama yapan Dolapdere Gençlik, Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Yaşar Diktepe, bu iddiaların asılsız olduğunu, cesedin tamamının Adli Tıp Kurumunda olduğunu söyledi. Öte yandan, olay yerindeki çalışmaların da tamamlandığı öğrenildi.

"Şu anda tek parça halinde adli tıpta"

Yangının çıktığı sokakta açıklamada bulunan Yaşar Diktepe, "Şu anda cenazemiz adli tıpta ve hiç bir eksiği bulunmamaktır. Yarın cenazemizi alıp defin edeceğiz İnşallah. Dışarıdan söylenilenlerin hepsi yalandır ve dedikodudur. Biz ilgileniyoruz. Gerçeklik payı bizde. Her şeyi tamam. Aldığımız bilgiler doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz. Şu anda tek parça halinde adli tıpta. Kızına DNA testi yapıldıktan sonra babası olduğu kesinleşince mevtamızı alacağız İnşallah" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda yangında hayatını kaybeden kişinin cesedi Adli Tıp Kurumunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda yangında hayatını kaybeden kişinin cesedi Adli Tıp Kurumunda - Son Dakika
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