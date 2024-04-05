Beyoğlu'nda yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Beyoğlu'nda yangında can pazarı kamerada: Mahsur kalan 5 kişiyi ekipler kurtardı
Çatıdan şişeyle su dökerek söndürmeye çalıştı
İçeride mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Kurtarılan bir vatandaş kedisini almadan dışarı çıkmadı
İSTANBUL - Beyloğlu'nda 5 katlı bir binanın çatı katında başlayan yangın, büyüyerek bitişikteki binaya sıçradı. Binalardan alevler yükselirken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı. Bir vatandaşın içerideki kedisini de unutmayarak dışarı çıkardığı görüldü.
Olay Beyoğlu Tarlabaşı Bülbül Mahallesi Hava Hoş Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bina alev alev yanmaya başladı. Yangının büyümesinin ardından alevler bitişikteki 4 katlı binaya sıçradı. İki binadan alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binadan mahsur kalanlar olurken, vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.
2'si çocuk 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı, kedisini unutmadı
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise, binalarda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi itfaiye merdiveniyle dışarı çıkardı. Kedisini de almaya unutmayan bir kişi, kedisiyle birlikte itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. Kurtarılan vatandaşlara ambulansta müdahale edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışması sırasında binadan kopan parçalar hortumun üzerine taşlar düştü. Patlayan hortumdan havaya su fışkırdı. Bunun üzerine itfaiye erleri suyu kesti. Yoğun süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
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