Beyoğlu'nda Zabıta Ekiplerinden Duba ve Malzeme Operasyonu

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Beyoğlu'nda zabıta ekiplerinden duba operasyonu

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafların kaldırım ve yollara bıraktığı duba, reklam panoları, bariyer, lastik gibi eşyaları topladı.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırımları işgal eden çeşitli malzemeler nedeniyle yapılan ihbarlar üzerine harekete geçti. Bu kapsamda ekipler, ilçede işgaliye denetimine çıktı. Denetimde, yayaların kaldırımda rahatça yürümesini engelleyen duba, reklam panoları, bariyer, lastik, masa ve sandalye gibi eşyalar toplandı. Malzemeler, Beyoğlu Belediyesi'ne ait 2 kamyona toplanarak depoya götürüldü.