Beyoğlu'ndaki İSPARK Otoparkı'nın Kolonları Çatladı - Son Dakika
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Beyoğlu'ndaki İSPARK Otoparkı'nın Kolonları Çatladı

Beyoğlu\'ndaki İSPARK Otoparkı\'nın Kolonları Çatladı

İstanbul'un Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan İSPARK otoparkının kolonlarında yaşanan çatlama sebebiyle otopark boşaltıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olaya ilişkin tedbir amaçlı önlemler alındığını açıkladı.

25.12.2024 22:39  Güncelleme: 22:41
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Beyoğlu'ndaki İSPARK'ın kolanları çatladı, otopark boşaltıldı

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, İSPARK otoparkının kolonları çatladı. Çatlama sonrası otopark boşaltıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beyoğlu'ndaki İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş'nin (İSPARK), kolonları çatladı. Dün ve bugün yaşanan çatlama sonrası otopark, belediye tarafından boşaltıldı. Kolanları çatlayan İSPARK'tan görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan otoparkın kolanlarında meydana gelen çatlamaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı'nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'ndaki İSPARK Otoparkı'nın Kolonları Çatladı - Son Dakika

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