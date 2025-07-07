Ankara'nın Beypazarı ilçesinde buğday ekili 40 dönümlük arazi yandı.
Olay, Beypazarı'nın Kırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Ertuğrul'a ait buğday tarlasında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 40 dönüm ekili alan zarar gördü.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Beypazarı'nda Buğday Tarlası Yandı - Son Dakika
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