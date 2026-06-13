Beypazarı'nda sağanak etkili oldu, siteyi su bastı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir sitedeki bazı evler sular altında kaldı.

Beypazarı ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağmurun etkisiyle su baskınları yaşandı. Çağdaşkent sitesindeki bazı evleri su bastı. Belediye personelleri, sitedeki suyun tahliye edilmesi için önlemler aldı. Sitenin son görüntüleri çevre sakinlerinin cep telefonu kameralarına kaydedildi. - ANKARA