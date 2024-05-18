Beypazarı'nda tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Beypazarı'nda tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ve yaralan ise olmadı. Yangının diğer yapılara da sıçraması sonucu çevre ilçelerden takviye ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

18.05.2024 08:25
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Beypazarı'nda tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ve yaralan ise olmadı.

Edinilen bilgilere göre yangın sabah saat 05.30'da Beypazarı ilçesi Beytepe mahallesinde çıktı. Hızla büyüyen yangının diğer yapılara da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi sonucu ilçenin mirası olarak görülen 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Beypazarı\'nda tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA

Beypazarı, Ankara, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beypazarı'nda tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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