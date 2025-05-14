Beypazarı'nda Yolda 3 Ayı ile Karşılaşıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde arabasıyla evine giden bir kişi, yolda 3 ayıyla karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beypazarı Karaşar Mahallesi'nde evine gitmek için yola çıkan bir vatandaş, yolda 3 tane ayı ile karşılaştı. Ayılara çarpmamak için yavaşlayan vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. - ANKARA