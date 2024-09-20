Beyrut'taki Saldırıda Can Kaybı 12'ye Yükseldi

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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye, yaralıların sayısı ise 9'u ağır olmak üzere 66'ya yükseldi.

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırının bilançosu artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, yaralıların sayısının ise 9'u ağır olmak üzere 66'ya yükseldiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari bugün yaptığı açıklamada, "Beyrut'taki hava saldırısında Akil'in yanı sıra en az 10 Hizbullah komutanı öldürüldü" ifadelerini kullanmıştı. - BEYRUT