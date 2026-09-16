Beyşehir-Antalya yolunda 3 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya Kara yolunun 30. kilometresinde, bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki üç otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada toplam 6 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.