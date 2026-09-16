Beyşehir-Antalya yolunda 3 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beyşehir-Antalya yolunda 3 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Beyşehir-Antalya yolunda 3 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Antalya Kara yolunun 30. kilometresinde bir akaryakıt istasyonu önünde 3 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya Kara yolunun 30. kilometresinde, bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki üç otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada toplam 6 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Beyşehir Devlet Hastanesi, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Beyşehir, Antalya, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir-Antalya yolunda 3 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir-Antalya yolunda 3 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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