Beyşehir'de Feci Kaza: Otomobil Devrildi

30.03.2026 23:32
Kontrolden çıkan araç kavşakta devrildi, sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kavşakta devrildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönünden ilçe merkezine seyir eden R.O. idaresindeki 42 AUR 642 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşağa yaklaştığında kontrolden çıktı. Önce refüje çıkarak aydınlatma direklerini deviren otomobil, ardından sürüklenerek kavşağın ortasındaki ağaçların arasına devrildi. Kazada otomobilin motor ve diğer aksamları yerinden koparak kavşağa ve geniş bir alana savrulurken, sürücü şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazadan hafif yaralı kurtulan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürdü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle kavşakta ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

23:46
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı
22:39
Aykut Kocaman’dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
