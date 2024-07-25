Beyşehir\'de Kaçak Avlanmaya Karşı Denetimler Sıkılaştırıldı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni av sezonunun başlamasının ardından denetimlerini daha da sıkılaştıran ekipler, serbest dönemde de kaçak avlanmaya geçit vermemek için yoğun bir mesai yürütüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu kapsamda ilçede faaliyet gösteren balık işleme tesisi, balık alım kantarları ve balıkçı teknelerinin denetlendiği belirtildi. Açıklamada, denetimlerde ruhsat, belge kontrolü ve istenilen balık boylarında avcılık yapılıp yapılmadığının kontrol edildiği aktarılarak şunlar kaydedildi: "Avcılarımıza ve ticaret erbabı vatandaşlarımıza sazan balığı için 40 santim, sudak balığı ve kadife sazanı için 26 santim ve tatlı su kefali için 20 santim boy yasağı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesi ve göllerimizdeki balık popülasyonunun korunmasının tek yolu yasaklara uymaktan geçmektedir. Vatandaşlarımızın da belirtilen büyüklüğün altında olan balıkları tüketmeme konusunda duyarlı olmalarını rica ederiz." - KONYA