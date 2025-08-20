Beyşehir\'de Kopya Ürün Operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kopya tişört ve forma satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 955 adet sahte tişört ve 53 adet sahte forma ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul'dan bir kargo şirketi aracılığıyla sahte ürün gönderildiği belirlendi. Ürünlerin gönderildiği kargo şirketinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 194 bin lira olan olan 335 adet kopya tişört ve 53 adet kopya forma ele geçirildi.

Öte yandan, merkez Meram ilçesinde ekipler bir şahsın Konya'dan Beyşehir ilçesine kopya tişört götüreceği bilgisi üzerine şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 220 bin lira olan 620 adet kopya tişört ele geçirildi. Araçta bulunan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA