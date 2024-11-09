Beyşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Beyşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Beyşehir\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet, otomobile arkadan çarptı; sürücü ağır yaralandı.

09.11.2024 10:46
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T.T. idaresindeki 42 ARD 076 plakalı motosiklet Otogar Kavşağı istikametine seyir halinde iken Müftü Mahallesi 41160 Sokaktan sağa dönüş yapmak isteyen F.Ş.'nin kullandığı 42 UC 454 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ters dönen motosikletten savrularak düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

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