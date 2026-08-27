Beyşehir'de Silahlı Saldırı ve Araç Çarpması: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir'de Silahlı Saldırı ve Araç Çarpması: 2 Yaralı

Beyşehir\'de Silahlı Saldırı ve Araç Çarpması: 2 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir'de husumet nedeniyle bir kişi otomobiliyle diğerine çarptı, ardından silahla ateş açıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan taraflardan biri otomobiliyle husumetlisine çarparken, diğer kişi silahla ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Beyşehir Otogarı'nın arkasında bulunan araç park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki otomobilin sürücüsü, otogar girişinde karşılaştığı husumetlisi M.E.'nin üzerine aracını sürdü. Otomobilin çarpması sonucu M.E. yaralandı. M.E.'de üzerinde bulunan silahla otomobil sürücüsüne ateş açtı. Açılan ateş sonucu sürücü A.T. vücudunun 3 ayrı yerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin çarpması sonucu kalçasından yaralanan M.E., acil servisteki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan tespit edildi. Kurşunlardan bazılarının otomobile isabet ettiği belirlendi. Yaşanan olay sırasında otogarın park alanında bulunan başka bir otomobilin de çarpma sonucu zarar gördüğü tespit edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Beyşehir, Konya, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'de Silahlı Saldırı ve Araç Çarpması: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

17:43
Bülent Arınç’tan dikkat çeken ’Süleymancılar’ çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
17:23
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
16:41
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
16:11
SDG Resmen Fesh Olundu
SDG Resmen Fesh Olundu
15:58
Nepal’de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp
Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 18:20:53. #7.12#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Silahlı Saldırı ve Araç Çarpması: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement