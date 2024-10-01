Beyşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Beyşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Beyşehir\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı kamerada.

01.10.2024 18:20
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Caddesi üzerinde Konya istikametine seyir halinde olan 42 ACR 640 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan kavşağa geçmek üzere caddeye çıkan 42 ADD 023 plakalı Ford marka otomobile arkadan çarptı. 42 ACR 640 plakalı otomobil, çarpmanın şiddetiyle savrularak yol kenarındaki bir trafik levhasına çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan Ş.G. (33), E.Y. (22) ve H.Y. (60) ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kavşakta yaşanan kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kazada, yakıt aldıktan sonra istasyondan ayrılarak Beyşehir Caddesi üzerine çıkan 42 ADD 023 plakalı otomobile cadde üzerinde seyir halinde olan 42 ACR 640 plakalı aracın arkadan çarptıktan sonra savrularak yol kenarındaki trafik levhasına çarparak durabildiği görülüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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