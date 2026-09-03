Beyşehir'de üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Beyşehir'de üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Beyşehir\'de üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir cipin devrilmesi ve iki motosiklet kazası sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki cip, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü S.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.Ü. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlçe merkezinde motosikletlerin karıştığı iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda motosiklet sürücüleri E.Ö. ile F.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücüler ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Üç kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Beyşehir Devlet Hastanesi, Motosiklet, 3. Sayfa, Beyşehir, Trafik, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'de üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir'de üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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